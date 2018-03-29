Успехи белорусских паралимпийцев станут стимулом для людей с ограниченными возможностями - Шепель

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успехи белорусских паралимпийцев могут стать стимулом для людей с ограниченными возможностями. Об этом заявил сегодня председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель на встрече Президента Александра Лукашенко с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Медали еще дороже тем, что это даст сдвиг людям, которые сидят на сегодняшний день в четырех стенах, выйти оттуда. Пусть они не будут большими спортсменами, но они могут быть полезными и востребованными обществом. Это есть высшая степень реабилитации", - подчеркнул Олег Шепель.

Председатель Паралимпийского комитета убежден, что очень многое зависит от самого человека, и если у него есть желание заявить о себе, то государство подставит плечо.

"То, что на Паралимпийских играх из 14 человек было шесть новичков, доказывает: мы на правильном пути", - отметил он.

Зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для белорусских паралимпийцев. В активе спортсменов оказалось 12 медалей (четыре золотые, четыре серебряные, четыре бронзовые). Сборная Беларуси заняла восьмое место в медальном зачете. Победили в этом рейтинге атлеты из США - 36 медалей (13+15+8), атлеты из России стали вторыми - 24 (8+10+6), команды Канады расположилась на третьей строке медального зачета - 28 (8+4+16).-0-