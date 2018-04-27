В Баку стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Сегодня в Баку стартует четвертый этап чемпионата мира-2018 Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Об этом сообщает Trend.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более 6 км.

На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что во время заезда пилоты и миллионы телезрителей смогут ознакомиться с историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер", вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и морской набережной.

Автор проекта - архитектор всех треков "Формулы-1" Герман Тильке.

Бакинское городское кольцо проходит через центр города, включая самые живописные участки. Выбирая маршрут трека, организаторы были нацелены именно на это. Помимо этого, болиды будут двигаться против часовой стрелки. В целом свыше 30 тыс. зрителей смогут воочию наблюдать за гонкой.

Самый широкий участок трека составляет 13 м, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 м.

В первый день Гран-при будут проведены два свободных заезда в классе "Формула-1", а также свободный заезд и квалификация в классе "Формула-2".

28 апреля в "Формуле-1" будет проведен третий свободный и квалификационный заезд, а также первое соревнование в "Формуле-2".

Наконец, в третий день, 29 апреля, пройдут соревнования Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по "Формуле-2".-0-