24 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют активнее развивать керлинг среди паралимпийских спортсменов. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко, выступая на фестивале "Спорт не приемлет границ - Витебщина-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Шудейко подчеркнул, что в последние годы в Беларуси интенсивно реализуется программа приобщения людей к здоровому образу жизни. Построены новые спортивные объекты, появилось достаточное количество ледовых арен. "Поэтому керлинг - перспективный для нас вид спорта. Мы планируем, чтобы в будущем Беларусь была представлена на зимних Играх в керлинге", - отметил генсек Паралимпийского комитета. Он также подчеркнул, что керлинг не требует значительных финансовых вложений, и выразил надежду, что со временем и в Беларуси появится достаточное количество поклонников этого вида спорта.

В программе Паралимпийских зимних игр шесть видов спорта. В 2018 году Беларусь была представлена в двух из них - лыжных гонках и биатлоне.

Паралимпийский фестиваль "Спорт не приемлет границ - Витебщина-2018" собрал сегодня в Витебске около 100 участников из Беларуси и России. Программа форума включает республиканскую научно-практическую конференцию "Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции" и первый республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции с участием белорусских и российских спортсменов с ограниченными возможностями, студентов Витебского медуниверситета.-0-