6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день спорта 16 команд сыграли в настольный теннис в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Республиканском центре олимпийской подготовки (РЦОП) по этому виду спорта в Минске собрались сегодня представители ведущих средств массовой информации, фонда "Дирекция II Европейских игр", известные спортсмены и артисты - в настольном теннисе попробовали себя известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта и музыкальная группа Light sound. Всего для участия в турнире были зарегистрированы 16 команд.

По итогам соревнований первое место заняли представители Белтелерадиокомпании, которые в решающем матче были сильнее команды РЦОП. Бронзовые награды завоевали журналисты ОНТ.

Международный день спорта на благо развития и мира, который отмечается 6 апреля, был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 23 августа 2013 года.

Турнир посвящен и Всемирному дню настольного тенниса, который также отмечается 6 апреля. Этот вид спорта входит программу II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Фонд "Дирекция II Европейских игр" совместно с представителями ЮНИСЕФ, будущими волонтерами Игр приняли сегодня также участие в благотворительной акции в поддержку воспитанников Ждановичского детского дома. К акции присоединился чемпион мира, чемпион Европы и победитель I Европейских игр по самбо Степан Попов, а также чемпион и серебряный призер чемпионата Европы, призер этапов Кубка мира по каратэ Алексей Водчиц.-0-