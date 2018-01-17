В Минске пройдет крупный турнир по киберфутболу МЭТА'18

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация киберспорта совместно с ассоциацией "Белорусская федерация футбола" проведут киберспортивный турнир МЭТА'18 в дисциплине FIFA18, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Турниры квалификации состоятся в режиме онлайн с 22 января по 4 февраля. Матчи первого этапа будут проходить до определения 32 лучших киберфутболистов. Затем начнется групповой этап: участники разделятся на четыре группы по восемь команд. Лучшая тройка игроков из каждой группы попадет на финал турнира.
Решающая схватка состоится 10 февраля на площадке фан-дома ХК "Динамо-Минск", вход для всех желающих бесплатный. Турнир соберет 16 киберфутболистов, из них 12 участников определятся путем онлайн-квалификаций, а еще четверо получат прямые приглашения. Призовой фонд турнира составит Br1000.-0-
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