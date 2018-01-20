В Олимпийских играх 2018 года примут участие 22 спортсмена КНДР

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане примут участие 22 спортсмена из КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

"Рад сообщить, что спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх", - сказал Томас Бах.

Встреча между представителями Международного олимпийского комитета, КНДР и Республики Корея прошла в позитивной атмосфере, отметил глава МОК. "Хочу поблагодарить всех за эту встречу, она прошла в дружественной обстановке. Мы встречались со сторонами отдельно и теперь вместе обсудили, как сгладить политические разногласия, чтобы Олимпиада в Пхенчхане прошла в духе открытой борьбы. Это соглашение не было бы возможно еще несколько недель назад, поэтому я хочу выразить благодарность правительствам КНДР и Республики Кореи за то, что они встали на этот путь ради олимпийского движения и ради спорта. Игры в Пхенчхане открывают путь для обеих стран к примирению и налаживанию ситуации на Корейском полуострове", - заявил Бах.

Сегодня в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялась встреча представителей КНДР и Республики Корея, Национальных олимпийских комитетов двух стран, оргкомитета Игр-2018 и МОК, на котором была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Игр, а также участие объединенной женской хоккейной команды.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.-0-