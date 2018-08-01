В Великобритании тренерам будут показывать желтые и красные карточки

Футбольная ассоциация Англии объявила о внедрении желтых и красных карточек для тренеров. Карточки начнут действовать уже в сезоне 2018/19, сообщает Sky Sports.
Карточки судьи будут показывать за неподобающее поведение в Чемпионшипе (второй по силе дивизион Англии после Премьер-лиги). В Премьер-лиге таких нововведений пока не будет, но элитные клубы увидят карточки для тренеров в Кубке Англии, Кубке Лиги и Суперкубке Англии. Также получать желтые и красные карточки смогут тренеры в Национальной лиге.
До этого арбитры просто отправляли тренеров на трибуны в случае несоответствующего поведения.
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