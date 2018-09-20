20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

За восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома, двое - против, один - воздержался.

"Сегодня исполком подавляющим большинством голосов постановил признать РУСАДА соответствующим кодексу ВАДА при соблюдении строгих условий, выдвинутых комитетом по соответствию, - сказал глава организации Крейг Риди. - Сегодняшнее решение предусматривает соблюдение четких сроков, в течение которых ВАДА должно получить доступ к образцам допинг-проб московской антидопинговой лаборатории и к ее базе данных. Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу".

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что Россия приветствует решение исполкома Всемирного антидопингового агентства. "Мы приветствуем решение WADA. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу", - сказала Ольга Голодец.

14 сентября комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует ВАДА. Исполком должен обозначить конкретные сроки выполнения договоренностей, нарушение которых повлечет за собой повторные санкции в отношении РУСАДА.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Затем последовали новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.-0-