29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Василий Кириенко и Алена Омелюсик победили в гонке с раздельным стартом на чемпионате Беларуси, который проходит в Мозыре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из ведущих спортсменов известной британской команды Team Sky, чемпион мира 2015 года в этом виде уверенно победил на дистанции в 38 км. Результат Василия Кириенко - 41 мин. 43,76 сек. Более чем на 50 секунд отстал от него занявший второе место Бронислав Самойлов.

В женской "разделке" на 23 км не было равных чемпионке I Европейских игр в Баку Алене Омелюсик - 31 мин. 13,45 сек., которая восстановилась после травмы и уже всерьез заявила о себе на нескольких стартах в составе команды Velocio-SRAM Pro Cycling. Серебряным призером в гонке стала Инна Савенко, представляющая Гомельскую область.

Фото Велосипедного клуба "Минск"

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