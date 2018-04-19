Велогонщик Константин Сивцов победил на этапе "Тура Хорватии"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Константин Сивцов победил на этапе велогонки на шоссе "Тур Хорватии", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус, выступающий за профессиональную команду "Бахрейн-Мерида", показал лучший результат на 134-километровом участке. В финишном створе он на четыре секунды опередил Петера Веенинга из Нидерландов. На третью ступень пьедестала поднялся Евгений Гидич из Казахстана. Победа на третьем этапе позволила Константину Сивцову возглавить общий зачет.

Участников "Тура Хорватии" ожидает еще три этапа. Завершится гонка 22 апреля в Загребе.-0-