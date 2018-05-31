Велогонщица из Беларуси стала серебряным призером Гран-при Москвы

31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Велогонщица из Беларуси Инна Савенко стала серебряным призером Гран-при Москвы, сообщает БЕЛТА.

В первый день международных соревнований по велоспорту на треке были разыграны награды в омниуме. Белорусская спортсменка, представляющая велосипедный клуб "Минск", заняла второе место с результатом 120 баллов. Первое и третье места заняли итальянские велогонщицы Элиза Бальзамо и Летиция Патерностер соответственно.

Участие в турнире Гран-при Москвы позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020. Московский турнир включен в календарь Международного союза велосипедистов UCI с 2001 года. В этом году в нем принимает участие рекордное количество спортсменов. На площадке соревнуются титулованные велогонщики, победители и призеры мировых турниров более чем из 20 стран мира. Белорусскую команду представляют 25 велогонщиков, среди которых чемпион мира в скретче и неоднократный победитель и призер международных соревнований в темповых видах Евгений Королек.

Соревнования проходят с 30 мая по 1 июня на велотреке "Крылатское". Организатором выступает Федерация велосипедного спорта Москвы. Турнир проходит при поддержке Министерства спорта России, Федерации велосипедного спорта РФ, Департамента спорта и туризма Москвы.-0-