Вера Лапко одержала вторую победу на теннисном турнире в Гуанчжоу

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (66-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд турнира в китайском Гуанчжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала Лапко обыграла представительницу Израиля Дениз Хазанюк (228) - 6:2, 7:5. В четвертьфинале соперницей Веры Лапко будет Андреа Петкович (85) из Германии или китаянка Ван Яфань (76).-0-
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