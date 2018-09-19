Вера Лапко одержала вторую победу на теннисном турнире в Гуанчжоу

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (66-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд турнира в китайском Гуанчжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала Лапко обыграла представительницу Израиля Дениз Хазанюк (228) - 6:2, 7:5. В четвертьфинале соперницей Веры Лапко будет Андреа Петкович (85) из Германии или китаянка Ван Яфань (76).-0-