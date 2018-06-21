Видеоповтор помог футболистам Австралии сыграть вничью с Данией на ЧМ в России

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Австралии сыграли вничью с Данией со счетом 1:1 на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч группы С в Самаре начался под контролем датчан, которые уже на седьмой минуте перового тайма огорчили голкипера соперников. Быструю комбинацию партнеров точным ударом слету завершил Кристиан Эриксен.
До перерыва австралийцы смогли забить с пенальти. Моменту с назначением одиннадцатиметрового удара предшествовал видеповтор, арбитр разглядел игру рукой в штрафной площади у полузащитника Юссуфа Поульсена. Точный удар с пенальти нанес Миле Единак. Для одного из лидеров команды Австралии это уже второй гол с пенальти. В первом туре Единак также забил с "точки" Франции.
В другом матче группы С французы проэкзаменуют в Екатеринбурге сборную Перу (18.00). Центральным же матчем дня на чемпионате мира станет противостояние Аргентины и Хорватии (21.00) в Нижнем Новгороде.-0-
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