Видеоповтор помог футболистам Австралии сыграть вничью с Данией на ЧМ в России

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Австралии сыграли вничью с Данией со счетом 1:1 на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы С в Самаре начался под контролем датчан, которые уже на седьмой минуте перового тайма огорчили голкипера соперников. Быструю комбинацию партнеров точным ударом слету завершил Кристиан Эриксен.

До перерыва австралийцы смогли забить с пенальти. Моменту с назначением одиннадцатиметрового удара предшествовал видеповтор, арбитр разглядел игру рукой в штрафной площади у полузащитника Юссуфа Поульсена. Точный удар с пенальти нанес Миле Единак. Для одного из лидеров команды Австралии это уже второй гол с пенальти. В первом туре Единак также забил с "точки" Франции.

В другом матче группы С французы проэкзаменуют в Екатеринбурге сборную Перу (18.00). Центральным же матчем дня на чемпионате мира станет противостояние Аргентины и Хорватии (21.00) в Нижнем Новгороде.-0-