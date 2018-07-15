15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Джейми Маррей уступили в финале микста на Уимблдоне Александру Пейя (Австрия) и Николь Меличар (США) со счетом 6:7, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Австрийско-американский дуэт в ходе первого сета старался допускать минимум ошибок на подаче, добившись в этом компоненте игры впечатляющих показателей - более 80%. Виктория Азаренко и Джейми Маррей испытывали трудности с атакующими ударами. Соперники активно и успешно действовали у сетки, что и позволило Александру Пейя и Николь Меличар победить.
Виктория Азаренко ранее добивалась в Лондоне более значимого успеха. В 2012 году на Олимпийских играх белоруска в паре с Максимом Мирным выигрывала золотые медали.
Победителями в одиночном разряде Уимблдона-2018 стали у мужчин Новак Джокович (Сербия), у женщин - Ангелика Кербер из Германии.
Общий призовой фонд 132-го по счету Уимблдонского теннисного турнира составляет 34 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработали по 2,25 млн, финалисты - по 1,125 млн фунтов стерлингов. В состязаниях смешанных пар чемпионы получат 100 тыс. фунтов стерлингов на двоих.-0-
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