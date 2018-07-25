Виктория Азаренко и Серена Уильямс получили специальные приглашения на турнир в Монреале

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Виктория Азаренко получала специальное приглашение выступить на престижном турнире Rogers Cup в канадском Монреале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последний раз Виктория Азаренко играла на кортах Монреаля в 2015 году, добравшись до третьего раунда. Кроме Азаренко, которой 31 июля исполнится 29 лет, организаторы Rogers Cup выделили "уайлд-кард" еще одной экс-первой ракетке планеты 36-летней американке Серене Уильямс. Обе прославленные теннисистки вернулись в мировой тур после рождения детей - Виктория Азаренко стала мамой в декабре 2016 года, Серена Уильямс - в сентябре 2017-го.

Еще две "уайлд-кард" монреальского турнира получат канадские теннисистки, имена которых назовут позже. Турнир на открытых хардовых котах Монреаля пройдет с 6 по 12 августа.-0-