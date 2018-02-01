Виктория Азаренко может сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко получила уайлд-кард на турнир категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Получив специальное предложение, Виктория Азаренко разместила в соцсетях видеообращение, в котором поблагодарила организаторов соревнований в Индиан-Уэллсе. Она отметила, что это один из ее самых любимых турниров, там потрясающая публика и отличная организация. Виктория сказала, что она очень хочет вновь сыграть на нем и рассчитывает приехать в марте.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 7 по 18 марта. В 2012-м и 2016 году Виктория Азаренко становилась его победительницей. Ранее сообщалось, что Вика также получила приглашение на соревнования в Дохе, которые состоятся в середине февраля.-0-