Виктория Азаренко проиграла Каролине Плишковой в 1/16 финала теннисного турнира в Мадриде

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 98-е место в мировом рейтинге, уступила шестой ракетке планеты чешке Каролине Плишковой на турнире категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч 1/16 финала прошел в упорной борьбе. Первый сет остался за Плишковой - 6:2, затем Азаренко взяла реванш - 6:1, а в решающей партии чешка вновь оказалась успешнее - 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Каролины Плишковой будет американка Слоан Стивенс (9-й номер мирового рейтинга).

Сегодня еще одна белоруска Александра Саснович (58) в игре 1/16 финала встретится с эстонкой Анетт Контавейт (29).

В стартовом матче мужского парного разряда белорус Максим Мирный и южноафриканец Кевин Андерсен сыграют с австрийско-хорватским тандемом Александр Пейя / Никола Мектич.-0-