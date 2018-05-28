Виктория Азаренко проиграла на старте открытого чемпионата Франции по теннису

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (82-й номер рейтинга WTA) неудачно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда Виктория уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой (57) в двух сетах - 5:7, 5:7. Встреча продолжалась два часа.

Виктория Азаренко также заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко (48). Выступление в одиночном разряде Арина начнет 29 мая встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. Белорусская теннисистка Александра Саснович (52) также во вторник сыграет с чешкой Денисой Аллертовой (103).

В мужской части состязаний на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" белорус Илья Ивашко (119), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня будет соперничать с восьмым номером рейтинга АТП австрийцем Домиником Тимом.-0-