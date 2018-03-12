Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко проиграла во втором круге одиночного разряда теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой второй поединок двукратная победительница этих соревнований провела неудачно, уступив американке Слоан Стивенс - 1:6, 5:7.
Ранее еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала чешке Маркете Вондроушовой - 2:6, 2:6.
Александра Саснович в поединке 3-го круга встретится с представительницей Дании Каролин Возняцки.
В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон завершили выступление, проиграв в первом раунде голландско-румынскому тандему Жан-Жюльен Ройер / Хория Текау - 6:7 (5:7), 4:6.-0-
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