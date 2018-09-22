Виктория Азаренко пропустит турнир в китайском Ухане

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Виктория Азаренко приняла решение пропустить турнир в китайском Ухане с призовым фондом $2 млн 746 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска не смогла доиграть матч 1/4 финала с итальянкой Камилой Джорджи из-за проблем со здоровьем.
В Ухане экс-первая ракетка мира должна была встретиться на старте турнира с Юлией Гёргес (11, WTA) из Германии.
Престижный турнир в Китае соберет многих звездных игроков. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (20) начнет турнир матчем с испанкой Карлой Суарес Наварро (22), Александра Саснович (31) сразится с бельгийкой Элизой Мертенс (15).-0-
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