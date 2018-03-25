Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Майами

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала теннисного турнира категории "Премьер" в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го раунда Виктория встречалась с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой и выиграла - 3:6, 6:4, 6:1.

Ранее из турнира выбыли белоруски Александра Саснович и Арина Соболенко, потерпевшие поражения в играх второго круга.

В стартовом матче мужского парного разряда белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон проиграли бразильско-британскому тандему Бруно Соарес / Джейми Маррей - 3:6, 4:6.