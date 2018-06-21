Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Испании

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала Азаренко, занимающая 85-е место в мировом рейтинге, проиграла чешке Люции Шафаржовой, у которой 53-я позиция - 3:6, 4:6. В стартовом матче Виктория Азаренко переиграла швейцарскую теннисистку Штефани Фегеле (93-й номер рейтинга WTA) - 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

В парном разряде Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова уступили американскому дуэту Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария - 2:6, 3:6. Белорусско-голландский тандем Лидия Морозова / Лесли Керхове сегодня выиграл в 1/4 финала у австралийско-украинской пары Анастасия Родионова / Надежда Киченок - 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.-0-