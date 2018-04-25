Виталий Булыга стал спортивным директором ФК "Динамо-Минск"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом белорусский футболист Виталий Булыга назначен спортивным директором ФК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе динамовского клуба.
За свою игровую карьеру форвард Виталий Булыга, которому сейчас 38 лет, дважды становился чемпионом Беларуси - в 1998 году в составе могилевского "Днепра-Трансмаша" и 2009-м - в борисовском БАТЭ. В 2015 году Булыга сыграл 12 встреч в минском "Динамо", забив 2 гола. Кроме того, долгие годы выступал в российских клубах разных дивизионов. В составе национальной сборной Беларуси Виталий Булыга провел 37 матчей, забив 8 мячей.-0-
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