Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета футбольного ЧМ-2018

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко сегодня покинул пост председателя организационного комитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Его место займет генеральный секретарь оргкомитета Алексей Сорокин, сообщают информагентства.
Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила Виталия Мутко за его вклад в подготовку предстоящего мирового первенства. В заявлении ФИФА также говорится, что она продолжит работать в тесном сотрудничестве с новым руководством оргкомитета ЧМ-2018, а также с российским правительством. Два дня назад Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).
Эти решения приняты из-за предстоящих разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по поводу пожизненного отстранения Виталия Мутко от любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми. Такой вердикт в отношении него в начале декабря вынес Международный олимпийский комитет (МОК). Основанием для дисквалификации стало расследование комиссии Дениса Освальда, перепроверявшей допинг-пробы российских атлетов на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Виталий Мутко не согласен с таким решением МОК и поэтому обратился с иском в CAS.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3414 BYN
|2.341 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9717 BYN
|1.973 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4289 BYN
|3.395 BYN
|3.422 BYN