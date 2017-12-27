Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета футбольного ЧМ-2018

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко сегодня покинул пост председателя организационного комитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Его место займет генеральный секретарь оргкомитета Алексей Сорокин, сообщают информагентства.

Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила Виталия Мутко за его вклад в подготовку предстоящего мирового первенства. В заявлении ФИФА также говорится, что она продолжит работать в тесном сотрудничестве с новым руководством оргкомитета ЧМ-2018, а также с российским правительством. Два дня назад Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Эти решения приняты из-за предстоящих разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по поводу пожизненного отстранения Виталия Мутко от любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми. Такой вердикт в отношении него в начале декабря вынес Международный олимпийский комитет (МОК). Основанием для дисквалификации стало расследование комиссии Дениса Освальда, перепроверявшей допинг-пробы российских атлетов на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Виталий Мутко не согласен с таким решением МОК и поэтому обратился с иском в CAS.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.-0-