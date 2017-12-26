26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом он завил после заседания исполкома РФС, сообщает БЕЛТА.

Такое решение вице-премьер правительства России принял из-за предстоящих судебных разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненной дисквалификации участия в Олимпиадах. "На период моих судебных разбирательств я приостанавливаю деятельность в РФС на шесть месяцев", - заявил Виталий Мутко.

МОК в начале декабря пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпиадах в любом качестве. Решение было принято, основываясь на расследовании комиссии Дениса Освальда, перепроверявшей допинг-пробы российских атлетов на домашних Играх в Сочи в 2014 году.

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в свою очередь в официальном заявлении поблагодарила главу РФС "за ответственный шаг и выполненную работу по подготовке к чемпионату мира". Виталий Мутко выразил желание покинуть пост главы организационного комитета предстоящего турнира. Мировой футбольный форум пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.-0-