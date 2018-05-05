"Витебск" победил футболистов "Минска" в матче чемпионата Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня футболисты "Витебска" одолели на своем поле гостей из "Минска" с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Никита Наумов, отличившийся на 78-й минуте игры.

Позже в столичном дерби на стадионе ФК "Минск" встретятся новобранцы элитного дивизиона "Торпедо" и "Луч", а "Городея" примет на своем поле "Гомель".

Накануне футболисты "Слуцка" одолели у себя дома гостей из "Смолевичей" - 1:0. Победный гол на счету лучшего бомбардира нынешнего первенства Евгения Шикавки, у которого уже 5 забитых мячей.

Еще три матча состоятся в воскресенье, 6 мая: "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно). В заключительной встрече 6-го тура могилевский "Днепр" 7 мая примет на своем поле лидера первенства борисовский БАТЭ.

Сейчас положение в группе лидеров таково: БАТЭ - 15 очков (5 матчей), "Динамо" (Минск) - 13 (5), "Слуцк" - 11 (6), "Витебск" - 11 (6).-0-