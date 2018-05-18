Владимир Игнатик не вышел в финал теннисного турнира в Самарканде

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик не сумел пробиться в финал турнира в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/2 финала Игнатик встречался с итальянцем Лукой Ванни и уступил в двух сетах с одинаковым счетом 3:6.
На женском турнире во французском Сен-Годенсе белоруска Вера Лапко в матче за выход в финал будет соперничать с австралийкой Джейми Форлис.-0-
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