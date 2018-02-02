Владимир Самсонов и Виктория Павлович выступят в Кубке топ-16 по настольному теннису

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейшие белорусские теннисисты Владимир Самсонов и Виктория Павлович выступят в турнире China Construction Bank 2018 ITTF Europe Top 16 Cup - Кубке топ-16, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации настольного тенниса.

Соревнования пройдут в швейцарском Монтре 3-4 февраля. По результатам турнира будут определены три сильнейших игрока среди мужчин и женщин, которые получат путевки на Кубок мира. Женщины разыграют Кубок мира в китайском Ченьду в сентябре, у мужчин розыгрыш почетного трофея состоится в октябре в Париже.

Кубок топ-16 - главный европейский старт сезона для сильнейших игроков Старого Света. За победу на турнире в Монтре спортсмен получит 6 тыс. евро, второе место - 4 тыс. евро, третье - 2,5 тыс. евро. В мужском турнире выступят все сильнейшие. Это лидер мирового и европейского рейтинга Дмитрий Овчаров из Германии, его партнер по команде Тимо Болль. Владимир Самсонов занимает сейчас в европейском рейтинге четвертое место.

Настольный теннис входит в программу II Европейских игр в Минске, где в июне 2019 года будет разыграно пять комплектов медалей. Очки, заработанные во время выступления на II Евроиграх, будут учитываться в рейтинге и увеличат шансы игроков на участие в летних Олимпийских играх в Токио.-0-