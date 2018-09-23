Владимир Самсонов выбыл в четвертьфинале ЧЕ по настольному теннису в Испании

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Самсонов выбыл в четвертьфинале чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За выход в 1/2 финала белорус, посеянный на турнире под 30 номером, уступил румыну Овидиу Ионеску - 11:7, 8:11, 10:12, 15:13, 13:11, 6:11, 11:9.

Ранее, в одиночном разряде Владимир Самсонов побеждал на континентальном форуме в 1998, 2003 и 2005 годах. Впервые на чемпионате Европы Самсонов выступил в 1994 году.-0-