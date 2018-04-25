Владимир Цыплаков покинул пост главного тренера ХК "Шахтер-Солигорск"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Владимир Цыплаков покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Шахтер-Солигрск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Под руководством прежнего тренера горняки заняли третье место в чемпионате-2017/2018.

Новым наставником "Шахтера" стал Дмитрий Шульга, который возглавлял команду высшей лиги "Шахтер-2" с июля 2014 года. За это время дубль основной команды завоевал золотые награды в 2016 году, а также серебро в 2017-м и бронзу в 2018 году. За карьеру игрока Дмитрий Шульга запомнился болельщикам успешным выступлением в минском "Керамине", он также был выбран "Эдмонтон Ойлерз" на драфте НХЛ в 1994 году.-0-