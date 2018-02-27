Волейболистки "Минчанки" обыграли российскую "Уралочку" и вышли в полуфинал Кубка ЕКВ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли "Уралочку" из Екатеринбурга со счетом 3:0 (25:19, 25:15, 25:23) и вышли в полуфинал Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая игра этих команд на площадке россиянок завершилась победой белорусской команды - 3:1. В спорткомплексе "Уручье" в ответном поединке волейболисткам "Минчанки" необходимо было выиграть лишь две партии. Подопечные Виктора Гончарова уверенно справились с этой задачей, переиграв "Уралочку" в трех партиях.

Наиболее результативным игроком матча стала Екатерина Сокольчик из "Минчанки" - 16 очков. В составе российской команды в игре приняли участие сразу две белорусские волейболистки - Анастасия Гарелик (11 очков) и Анна Климец (9 очков).

"Минчанка" впервые в своей истории вышла в полуфинал Кубка ЕКВ. На этой стадии белорусские волейболистки сыграют с победителем пары немецких клубов "Штутгарт" - "Дрезднер". Ранее в полуфинале еврокубков белорусские волейбольные клубы выступали лишь однажды. В марте 2015 года в 1/2 финала Кубка вызова выступили игроки минского "Строителя", которые уступили дорогу в финал сербской "Войводине".-0-