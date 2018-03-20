Волейболистки "Минчанки" сыграют в ответном матче полуфинала Кубка ЕКВ с немецким "Штутгартом"

Во время матча "Штутгарт" - "Минчанка" (13.03.18). Фото CEV

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня ответный матч полуфинала Кубка ЕКВ с немецким "Штутгартом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделей ранее на выезде подопечные Виктора Гончарова были сильнее вице-чемпиона Германии - 3:2 (25:15, 22:25, 25:21, 11:25, 15:8). Для выхода в финал белорусским волейболисткам необходимо добиться успеха в Минске, в случае поражения 2:3 будет назначена "золотая" партия. Ответный матч 1/2 финала Кубка ЕКВ между "Минчанкой" и "Штутгартом" начнется на площадке дворца спорта "Уручье" в 19.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию поединка.

Чемпионки Беларуси впервые вошли в четверку сильнейших престижного европейского турнира, победив в ходе соревнований сербское "Единство" (3:1, 3:0), французский "Безье" (2:3, 3:1) и российскую "Уралочку" (3:1, 3:0).

В другом полуфинальном противостоянии за выход в финал Кубка сыграют турецкий "Экзачибаши" и немецкий "Шверинер".-0-