2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" узнали соперников в Лиге чемпионов во время жеребьевки, которая прошла в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский клуб благодаря успешному выступлению в прошлом сезоне в Кубке ЕКВ (второе место) получил право, минуя квалификацию, сыграть в решающей стадии Лиги чемпионов.

"Минчанка" сыграет в группе С вместе с итальянской "Новаррой", французским "Канном" и победителем пары из квалификации "Будовляны" (Лодзь, Польша)/"Милюз" (Франция).

Матчи групповой стадии Лиги чемпионов пройдут с 20 ноября по 26 февраля. "Минчанка" стала первым волейбольным клубом из Беларуси, выступающим в решающей стадии самого престижного клубного турнира.

Белорусский клуб также дебютирует в российской суперлиге. 11 ноября подопечные Виктора Гончарова сыграют в первом туре на выезде против московского "Динамо".-0-