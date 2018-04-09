Волейболисты юниорской сборной Беларуси проиграли в пяти партиях Чехии на ЧЕ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) проиграли в пяти партиях Чехии на чемпионате Европы со счетом 2:3 (25:22, 21:25, 20:25, 25:16, 16:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем туре в группе 1 подопечные главного тренера Алексея Ковалева встречались с хозяевами турнира. Стартовые розыгрыши мяча остались за белорусами, которые на континентальном первенстве по-прежнему выступают без лидера нападения Владислава Давыскибы, который получил повреждение голеностопа. На тай-брейке белорусы имели матчбол, но не смогли его реализовать. Чешские волейболисты успешно действовали в атаке, переиграв на блоке. Наиболее результативными игроками у белорусов стали Максим Богатко (17 очков) и Андрей Балыко (14 очков).

На старте чемпионата Европы команда Алексея Ковалева потерпела два поражения: от Турции (1:3) и Германии (1:3).

В группе 2, матчи которой проходят в словацком Пухове, лидируют волейболисты Бельгии и Италии. Эти сборные сыграют в третьем туре между собой. По две лучшие команды из групп выйдут в полуфинал чемпионата Европы (14 апреля), команды, занявшие 3-4-е места, разыграют 5-8-е позиции турнира.

Белорусские волейболистки до 18 лет в прошлом году этим же составом выступали на континентальном первенстве до 17-ти лет и произвели фурор на старте чемпионата, обыграв признанных лидеров мирового волейбола Италию (3:1) и Россию (3:2). В генеральной классификации белорусская команда разместилась на шестой позиции.-0-