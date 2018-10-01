Волейболисты Польши защитили титул чемпионов мира

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Польши по волейболу обыграла в финале чемпионата мира соперников из Бразилии со счетом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23) и смогла защитить почетный титул, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая партия прошедшего в итальянском Турине матча получилась наиболее упорной. Поляки уверенными действиями на блоке и в нападении смогли одержать победу. Самым результативным игроком финала стал нападающий чемпионов Бартош Курек - 24 очка.
Волейболистам Польши удалось защитить титул, завоеванный четыре года назад. В финале в 2014 году они также обыграли бразильцев. Это третий титул для Польши на чемпионатах мира. Ранее наши западные соседи побеждали на мировом форуме в 1974 и 2014 годах.
В матче за третье место волейболисты США оказались сильнее Сербии - 3:1.
Национальная сборная Беларуси ранее не смогла пройти квалификацию на чемпионате мира. В планетарном форуме примет участие юниорская сборная Беларуси, которая благодаря пятому месту на чемпионате Европы получила право в 2019 году сыграть на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку и чемпионате мира.-0-
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