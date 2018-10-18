Волейболисты "Шахтера" обыграли "Франкфурт" в квалификации Лиги чемпионов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Франкфурт" со счетом 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:18, 21:19) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая игра в минском Дворце спорта неделей ранее завершилась победой немецкой команды - 3:0. В Германии чемпион Беларуси смог взять реванш, но согласно регламенту турнира, уступив сопернику две партии, продолжит выступление на евроарене в Кубке ЕКВ.
В прошедшем матче во Франкфурте подопечные Виктора Бекши сумели наладить прием мяча и игру на блоке к середине игры. Наиболее результативным у "Шахтера" стал блокирующий Вячеслав Шмат - 17 очков. Солигорский клуб далее сыграет в Кубке ЕКВ с греческим "Олимпиакосом". Матчи пройдут в конце ноября и начале декабря.
"По сравнению с матчем в Минске во Франкфурте у нас получилось сыграть лучше. Иначе действовали в защите, на блоке, в атаке первым темпом. Не преуспели лишь в контратаках, достали много мячей в защите, а забить не смогли. Доволен самоотдачей ребят, но не результатом. Мы вполне могли сегодня рассчитывать на "золотой" сет и выход в следующий круг квалификации Лиги чемпионов", - отметил главный тренер горняков Виктор Бекша.
Лучшая женская белорусская команда - "Минчанка" - стартовала во втором круге предварительной стадии. Подопечные Виктора Гончарова оба раза были сильнее в пяти партиях (3:2) соперниц из череповецкой "Северянки" и "ЮЗГУ-Атом" из Курской области. Волейболистки "Минчанки" сыграют также с красноярским "Енисеем" и "Заречье-Одинцово".-0-
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