Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Бьорген объявила о завершении карьеры

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марит Бьорген, которая восемь раз удостаивалась титула олимпийской чемпионки, объявила о завершении карьеры, сообщает ТАСС.
37-летняя спортсменка отметила, что ей не хватает мотивации для того, чтобы полностью выложиться в предстоящем сезоне.
После Олимпиады-2018 в Пхенчхане Бьорген стала самым титулованным спортсменом - как среди женщин, так и среди мужчин - в истории зимних Олимпийских игр.
Марит Бьорген является обладательницей 15 олимпийских медалей: восьми золотых, четырех серебряных и трех бронзовых. По числу завоеванных наград высшего достоинства она сравнялась с двумя соотечественниками - биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, но обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей. Лыжница является 18-кратной чемпионкой мира и четырехкратной обладательницей Кубка мира.-0-
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