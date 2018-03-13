ВРЗ обыграл "Столицу" в центральном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ обыграл в Минске "Столицу" в центральном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух фаворитов на площадке действующих чемпионов страны началась для гостей неудачно - на 11-й минуте "столичники" вели со счетом 2:0. Такой старт не обескуражил гомельчан и к перерыву они восстановили равновесие в счете - 2:2. Во второй половине встречи минчане снова вышли вперед - 3:2, но затем гости отыгрались, а за минуту до окончания матча точный удар Евгения Чернейко принес ВРЗ победу со счетом 4:3. Еще один претендент на золото "Лидсельмаш" разгромил на своей арене гостей из минского клуба "Охрана-Динамо" - 9:3. Оршанский "Витэн" также уверенно переиграл у себя дома "Светлогорск" со счетом 14:2.

Результаты остальных встреч 23-го тура: "Форте" (Могилев) - "Аматар" (Брест) - 3:0, "Гранит" (Микашевичи) - "БЧ" (Гомель) - 3:4, "Борисов-900" - "Динамо-БНТУ" (Минск) - 3:0, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Щучин" - 3:1.

Положение в лидирующей пятерке: "Лидсельмаш" - 56 очков, ВРЗ - 56, "Столица" - 52, "Витэн" - 48, "Форте" - 44.

Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский из минского "Дорожника", забивший 28 мячей.-0-