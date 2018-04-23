За тур до финиша чемпионата Беларуси по мини-футболу определились все участники плей-офф

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За тур до окончания регулярного чемпионата Беларуси по мини-футболу определилась восьмерка команд, которые продолжат борьбу за награды в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 29-го тура лидер первенства гомельский ВРЗ обыграл в гостях минское "Динамо-БНТУ" с "сухим" счетом 3:0. Идущий вторым "Лидсельмаш" у себя дома взял верх над действующим чемпионом "Столицей" - 2:1, самый титулованный белорусский клуб минский "Дорожник" переиграл на своей площадке могилевский "Форте" со счетом 4:2.
Таким образом, в плей-офф 29-го национального первенства сыграют: гомельские клубы ВРЗ и "БЧ", минские "Столица" и "Дорожник", могилевский "Форте", оршанский "Витэн", лидский "Лидсельмаш" и микашевичский "Гранит". Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский из "Дорожника", который 34 раза поражал ворота соперников.
Матчи заключительного тура состоятся 30 апреля, а затем 3 мая стартует нокаут-раунд, в котором первая команда сыграет с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.
Тем временем недавно сформированная женская сборная Беларуси по мини-футболу готовится провести первые в своей короткой истории товарищеские матчи. Белорусская команда под руководством главного тренера Сергея Треско 24 и 25 апреля проведет спарринги с женской сборной Литвы. Первый матч пройдет в Гродно, второй - в агрогородке Квасовка (Гродненский район).-0-
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