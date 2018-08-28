Заявка БАТЭ на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с ПСВ включает 21 футболиста

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ отправились в Эйндховен на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с голландским ПСВ. В выездном списке 21 футболист, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

Главный тренер 14-кратных чемпионов Беларуси Алексей Бага включил в заявку следующих игроков:

вратари - Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники - Захар Волков, Максим Володько, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;

полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие - Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Сегодня вечером борисовчане проведут предматчевую тренировку на поле "Филипс-Арены", где 29 августа сыграют с ПСВ. Первая встреча, состоявшаяся в Борисове неделю назад, закончилась победой чемпионов Нидерландов со счетом 3:2. Победитель двухраундового противостояния получит право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.-0-