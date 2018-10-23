Залина Сидакова стала серебряным призером ЧМ по борьбе в Будапеште

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Залина Сидакова стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На пути к финалу Залина Сидакова (весовая категория до 55 кг) одержала три победы. В полуфинале она была сильнее представительницы США Джакарры Винчестер. В решающем поединке за золотую награду Сидакова уступила японке Маюи Мукаиде.
Серебряная медаль стала второй в копилке белорусской команды. Днем ранее Иван Янковский стал вторым в категории до 92 кг. Бронзовую награду завоевал в весовой категории до 79 кг еще один представитель белорусской команды Али Шабанов.-0-
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