Залина Сидакова стала серебряным призером ЧМ по борьбе в Будапеште

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Залина Сидакова стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути к финалу Залина Сидакова (весовая категория до 55 кг) одержала три победы. В полуфинале она была сильнее представительницы США Джакарры Винчестер. В решающем поединке за золотую награду Сидакова уступила японке Маюи Мукаиде.

Серебряная медаль стала второй в копилке белорусской команды. Днем ранее Иван Янковский стал вторым в категории до 92 кг. Бронзовую награду завоевал в весовой категории до 79 кг еще один представитель белорусской команды Али Шабанов.-0-