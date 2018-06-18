Защитник Егор Филипенко вернулся в ФК БАТЭ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Егор Филипенко вернулся в состав футболистов борисовского БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою профессиональную карьеру Филипенко начал в 2006 году в БАТЭ, а с 2008 по 2010 год выступал в российских клубах "Спартак" (Москва), "Томь" (Томск) и "Сибирь" (Новосибирск). Затем он вернулся в БАТЭ, а в 2015 году перешел в испанскую "Малагу", после чего играл за израильские "Маккаби" из Тель-Авива (2016-2017) и "Ашдод" (2018).

В составе борисовского клуба Егор Филипенко, которому сейчас 30 лет, стал шестикратным чемпионом Беларуси.-0-