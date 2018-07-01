Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 сыграет в решающей стадии ЧЕ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации баскетбола.

В первый день отборочного турнира команда в составе Анастасии Сущик, Евгении Степановой, Дарьи Маголяс, Натальи Дашкевич (тренер - Юрий Волк), одержала две победы: над сборными Чехии (13:11) и Турции (13:9). В матче за первое место в группе, которое позволяло напрямую выйти в решающую стадию чемпионата Европы, белоруски уступили фаворитам турнира француженкам (7:17). В поединке плей-офф против команды Германии, которая заняла третье место в группе А, белоруски одержали необходимую победу со счетом 20:17.

Финальная стадия чемпионата Европы по баскетболу 3х3 пройдет 14-16 сентября в Бухаресте. -0-