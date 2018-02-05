Женская сборная Беларуси по индор-хоккею проведет товарищескую игру с Германией перед стартом в КМ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индор-хоккею проведет товарищескую игру с Германией перед стартом в Кубке мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея на траве.

Матч планируется провести 6 февраля в Берлине, где и состоится розыгрыш почетного трофея. В составе сборной Беларуси достаточно опытные игроки из гродненского "Ритма" и смолевичской "Виктории": Светлана Богушевич, Надежда Силицкая, Крестина Попкова, Юлия Михейчик, Рита Батура и другие.

Один из самых важных турниров для национальной сборной белоруски начнут 7 февраля матчем с командой США. Также подопечные Хермана Круиса сыграют в группе А против команд Швейцарии, Нидерландов, Казахстана и Польши. В группе В выступят Австралия, Германия, Намибия, Россия, Украина, Чехия. В плей-офф сыграют четыре лучшие команды из каждой группы. Финал и матч за 3-е место состоятся 11 февраля.

Ранее женская сборная Беларуси трижды принимала участие в Кубке мира по индор-хоккею и наиболее высокое место (4-е) заняла в 2011 году в Познани.

С 16 по 18 февраля крупный турнир среди клубных мужских команд - Кубок чемпионов в дивизионе Trophy - состоится в Беларуси. Хоккейный клуб "Минск", который победил в чемпионате Беларуси, обыграв в решающем матче брестский "Строитель" 4:1, сыграет с ведущими клубами Европы в минском Дворце спорта. Ранее белорусские команды принимали Кубок чемпионов в 2015-м на "Чижовка-Арене" и 2016 году в велодроме "Минск-Арены".-0-