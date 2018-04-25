Женская сборная Беларуси по мини-футболу выиграла свой первый в истории матч

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по мини-футболу успешно провела первый в своей истории матч, победив в Гродно соперниц из Литвы со счетом 1:0, для которых это также дебют на международной арене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок прошел в упорной борьбе, его судьбу на 21-й минуте игры решила Ирина Третьякова, забившая первый гол в женской сборной Беларуси по мини-футболу. В оставшееся время соперницы много атаковали, но минимальный результат не изменился - 1:0 в пользу белорусской дружины. В начале первого тайма литовки имели шанс отличиться, но голкипер белорусок Виктория Герус парировала пенальти, который исполняла Татьяна Вержбицкая.
Сегодня подопечные Сергея Треско проведут второй спарринг с литовской сборной.-0-
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