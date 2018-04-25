Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на третье место в мировом командном рейтинге

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После победы над теннисистками Словакии в Кубке Федерации сборная Беларуси поднялась на 3-е место в мировом командном рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выиграв в Минске у словачек со счетом 3:2, белорусская дружина сохранила за собой место в элитном дивизионе командного первенства планеты. В активе сборной Беларуси сейчас 12 347 очков, у лидера рейтинга - команды Чехии 31 430 баллов, у американок - 28 570 очков. Оба лидера мирового рейтинга 10-11 ноября сыграют в финальном матче Кубка Федерации. Белорусские теннисистки в прошлом сезоне впервые в истории пробились в финал Кубка Федерации, где в драматичном матче уступили на корте минской "Чижовка-Арены" американкам со счетом 2:3.

Топ-10 женского командного рейтинга:

1. Чехия - 31 430 очков,

2. США - 28 570,

3. Беларусь - 12 347,

4. Франция - 11 972,

5. Германия - 7 875,

6. Бельгия - 6 240,

7. Швейцария - 6 162,

8. Румыния - 5 512,

9. Австралия - 5 425,

10. Нидерланды - 4 615.-0-