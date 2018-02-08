Женская сборная Беларуси победами над США и Швейцарией стартовала на КМ по индор-хоккею

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси победой над соперниками из США и Швейцарии стартовала на Кубке мира по индор-хоккею, который проходит в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии престижного турнира, в котором выступают восемь сильнейших сборных мира, белоруски играют в группе А. В первом матче с американками, который завершился победой белорусок 4:1, голевым дублем отметилась Рита Батура, точные броски также на счету Светланы Богушевич и Надежды Силицкой. Уверенно подопечные голландского специалиста Хермана Круиса провели и встречу со Швейцарией, взяв верх со счетом 5:1. Авторами голов в составе сборной Беларуси стали Юлия Курганская (5-я минута), Юлия Михейчик (18, 29), Марина Никитина (37), Дарья Белоусова (39).

Выступление в группе А белорусская команда продолжит 8 февраля матчами с соперниками из Нидерландов и Казахстана, 9 февраля - с Польшей. В группе играют Австралия, Германия, Намибия, Россия, Украина, Чехия. В плей-офф сыграют четыре лучшие команды из каждой группы. Финал и матч за 3-е место состоятся 11 февраля.

Ранее женская сборная Беларуси трижды принимала участие в Кубке мира по индор-хоккею и наиболее высокое место (4-е) заняла в 2011 году в Познани.-0-