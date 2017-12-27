"Айфон" сделал японца "человеком-невидимкой" - видео

Система распознавания лиц, установленная в iPhone X, продолжает демонстрировать все новые и новые возможности. Японский разработчик приложений Kazuya Noshiro продемонстрировал работу приложения, над созданием которого он трудится и которое позволяет становиться невидимым.
iPhoneXで顔だけ光学迷彩っぽくなるやつできた pic.twitter.com/aPXJcHi8Y4— のしぷ (@noshipu) 27 декабря 2017 г.
Приложение накладывает на лицо пользователя несколько слоев. В результате обработки Face ID лицо становится невидимым.
Разработчик рассказывает, что для создания приложения он использовал платформу Unity и разместил камеру так, чтобы она фиксировала задний фон. При наложении создается иллюзия, что за экраном сидит человек "забывший лицо".
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