Аналог игры Pokemon Go создали в Ватикане

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ватикане создали игру Follow JC Go, которая является аналогом известной во всем мире мобильной игры Pokеmon Go, сообщает ВВС.

Игра была разработана католической организацией Fundacion Ramon Pane. Ее выпуск приурочен к Всемирным дням молодежи - католическому молодежному съезду, который состоится в январе 2019 года в Панаме.

По принципу Pokеmon Go пользователи игры Follow JC Go в дополненной реальности будут искать известных библейских персонажей - Иисуса, Моисея, пророков и святых. По мере прохождения игры пользователям будет предлагаться ответить на вопросы религиозной викторины. Игроки также могут собирать виртуальную воду, пищу и "духовность", что будет способствовать их продвижению в игре, и совершать молитвы.

Кроме этого, пользователи игры через приложение смогут пожертвовать на благотворительность.

Отмечается, что Папа Римский Франциск приветствовал создание игры, которая объединяет в себе современные технологии и религию.

Follow JC Go была запущена на испанском языке 19 октября, в ближайшие недели ожидается версия на итальянском, английском и португальском языках. Создатели игры говорят, что ее цель состоит в том, чтобы приблизить к вере людей всех возрастов.-0-