Apple добавит в iPhone поддержку двух сим-карт

Корпорация Apple запустит новую линейку смартфонов с функцией поддержки двух сим-карт. Для "яблочных" телефонов это инновация, хотя у конкурентов данная функция в порядке вещей.

Forbes утверждает, что не анонсируемый iPhone X Plus будет первым двухсимочным телефоном корпорации.

В сентябре 2018 года Apple проведут большую конференцию, на которой продемонстрируют мировой общественности сразу три новых iPhone.